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Умови жахливі: Денісова розповіла, скільки українців перебувають в полоні в ОРДЛО

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Умови жахливі: Денісова розповіла, скільки українців перебувають в полоні в ОРДЛО

Станом на грудень 2021 року у полоні проросійських терористів в ОРДЛО перебувають 300 осіб, 40 з яких – українські військовослужбовці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова. 14 грудня вона провела онлайн-зустріч з родинами полонених українських громадян.

– У сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень… незадовільні умови утримання. Через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами, – зазначила Людмила Денісова.

Також омбудсмен підкреслила, що через невиконання сепаратистами домовленостей заручники майже не отримують гуманітарної допомоги.

За її словами, останній гумконвой, доставлений до ОРДЛО, налічував лише мило, туалетний папір і зубну пасту.

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Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

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