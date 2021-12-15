Софії Харчук 23 роки, і вона не побоялася почати власний бізнес з нуля. Дівчина відкрила прокат байдарок у Херсоні під брендом Dikiy.

Бізнес сезонний, тому паралельно заробляє ретушшю фото, але байдарки – це справа, яка подобається, бо це бізнес на природі.

– Херсон – це ідеальне місце з погляду розвитку такого бізнесу. Сюди їдуть туристи з різних регіонів України на море, і дорогою вони заїжджають у Херсон. Тут всюди річка Дніпро, тому ви натрапите на байдарки так чи інакше. У нас є дуже цікаве місце, його називають Херсонська Венеція. Воно в межах міста, тому ти пливеш просто між житловими будинками. Складається враження, що ти у Венеції, – розповідає Софія.

На отримання гранту від Міжнародної організації праці та данського уряду Софію скерували друзі.

– Я завжди ділюся з друзями, чим би хотіла займатися, у якому напрямку хочу розвиватися. От вони і скинули посилання на тренінг Міжнародної організації праці. Я подала заявку. І виграла грант, – розповідає Софія Харчук.

Дівчина пройшла п’ятиденне навчання з двома викладачами, які детально розповіли про розбудову бізнесу, розвиток ідеї, про те, що треба прораховувати під час закладання справи і як вирахувати рентабельність.

– Після того, як ми захистили проекти, у нас було ще кілька уроків, куди покликали податкових інспекторів, щоб ми зрозуміли, як працювати з податковою. Також було заняття з SММ-просування. Це теж дуже допомогло, бо спочатку маєш працювати за всіх. Ми розраховували, скільки треба не лише на купівлю, а й на ремонт байдарок, бо вкладені гроші – це не назавжди. Треба міняти періодично флот. Порахували, скільки платити за територію, як доставляти байдарки до місця оренди і врахувати, чи будуть наймані працівники. І взагалі треба завжди аналізувати ринок конкурентів. Ціна, яку ви обираєте, має бути конкурентноздатною, – говорить юна підприємиця.

Софія Харчук виграла грант на $3 тис. За ці кошти купила сім байдарок, весла та жилети. Ремонт на території, яку взяла в оренду, робила за власний кошт. Власних коштів додала ще $1 тис.

– Я зареєструвала ФОП, це було нескладно. Робила через Дію, там можна і зареєструватися, і змінити КВЕди, якщо змінюєш профіль бізнесу. Минулого літа в допомогу брали і найманого працівника. Тому податок із ним був 4 тис. грн на місяць, а без нього близько 2 тис. на місяць. Оренда в середньому приблизно 5 тис. грн. Хоча все залежить від того, наскільки успішний був місяць, – говорить Софія.

Байдарки в Херсоні дуже популярні. І прокат байдарок теж. Тому дівчина розуміла, що клієнти поступово будуть з’являтися.

Більшість потенційних клієнтів – не лише місцеві, а й туристи зі Львова, Києва, Харкова, які дорогою до моря заїжджають у Херсон. Приходять у парк і бачать прокат.

– Всі вже знають, що таке байдарки. Це звичний відпочинок для херсонців, тому більшість обирає саме таку розвагу. Спочатку ми визначили, в якому місці будемо здавати байдарки. Це Гідропарк. Обрали для цього громадський пляж, де ходить багато людей, зробили вхід на центральній алеї. І це вже зробило потік людей. Далі в Instagram я розвивала сторінку, замовляла рекламу блогерів, таргетовану рекламу та гралася з самим наповнення сторінки, – ділиться Софія.

У цій справі їй взялися допомагати тато і брат. Ремонт роблять своїми силами.

– Ми стартували в жовтні, а це вже фінал сезону. Була осінь, прохолодо, тому взагалі було три клієнти за весь місяць. Зараз у повний сезон у нас бронюють наперед, зайняті всі байдарки. На вихідних – це 14 людей на день. На тижні залишається, може, лише один-два вільних дні, – каже підприємиця.

Пропонують два види оренди. Перший – пакетний тур з інструктором. Необхідна лише ваша присутність, а далі вас повезуть, все розкажуть та покажуть. Є оренда погодинна, коли людина сама бере байдарку і пливе куди хоче.

Є рекомендовані маршрути. Мінімальний маршрут – півтори години, але навіть за цей час можна допливти до Херсонської Венеції. Є маршрути на 2-4 год. Плавні великі, можна хоч цілий день плавати.

Вартість пакета з інструктором – 250 грн. У такому відпочинку і бізнесі велику роль відіграє погода. Особливо все залежить від вітру. Найкращий час – світанок чи захід сонця.

Софія Харчук перших висновків із бізнесу ще не робить. Каже, зарано, це тільки початок. Минув лише один повний сезон.

– Ще треба багато вкладати в бізнес. Хочеться, щоб усе вдалося, найняти працівників, щоб усе було злагоджено, працювало автономно. Хочу не хвилюватися, – каже Софія.

Софія вже розширює асортимент. Окрім байдарок з’явилися сапи – це дошка, схожа на серферську. На неї стають або на коліна, або в повний зріст і гребуть веслом по воді. Вона кріпиться до ноги шнуром, тому далеко не втече.

Тим, хто бажає почати свою справу, Софія радить просто стартувати.

– Просто почати і робити. Крім того, що ти порахував рентабельність, необхідно також спробувати. У бізнесі присутній певний відсоток удачі. Це фактично лотерея. Ти ніколи не зможеш прорахувати думки людей, не вгадаєш, сподобається клієнтам чи ні. Тому треба почати і робити, старатися від душі. І тоді вийде. Або ні, – каже дівчина.

Дівчині подобається, що до цього бізнесу можна ставитися творчо. Продумувати маршрути і пригощати гостей.