В украинских школьных учебниках, утвержденных Министерством образования и науки, довольно часто начали находить тезисы или информацию, не имеющие научного подтверждения.

Так, школьникам рассказывают, что онкозаболевания можно лечить раствором пищевой соды; рассказывают о русской антарктической станции Восток, а не об украинской Академик Вернадский. Продолжают распространять фейк о конкурсе благозвучия языков и о том, что группа крови человека связана с его характером и темпераментом.

Факты ICTV собрали несколько ляпов, ранее замеченных в украинских учебных изданиях.

Например, в учебнике по химии за 9 класс есть информация, что пищевая сода якобы может лечить рак.

Этот тезис можно найти в конце первого параграфа Основные классы неорганических соединений. Саму же информацию составители учебника взяли с сайта Ассоциации пенсионеров.

— Пищевая сода создает в организме щелочную среду, в которой не могут жить и размножаться раковые клетки, вирусы и бактерии. Кроме того, пищевая сода способствует повышению иммунитета, поэтому советуют пить ее водный раствор для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля во время простуды, использовать для ингаляций, отбеливания зубов, лечения грибковых инфекций и болезней желудочно-кишечного тракта.

При этом в учебнике отмечается, что перед употреблением соды следует проконсультироваться с врачом.

В этом же учебнике (на ст. 172) есть информация о спиртовых компрессах, помогающих облегчить проявления простуды.

Спиртовые компрессы или растирание не обладают доказанной эффективностью. К тому же их не следует делать детям, ведь это может вызвать ожоги на коже.

Отметим, что учебник МОН повторно рекомендовало к переизданию.

В 2020 году в печатной тетради для 2 класса по предмету Я досліджую світ (автор Юлия Шумейко) родители заметили, что рядом с портретами известных украинцев — Тараса Шевченко и Леси Украинки — поместили фото современных певцов Нади Дорофеевой и Дмитрия Монатика (MONATIK).

Фотографию страницы тетради опубликовали в группе в Facebook Родители-SOS.

В комментариях к сообщению родители не могли понять, чем составители пособия обусловили такой выбор известных личностей.

Отметим, что печатные тетради к учебникам не являются обязательными, и покупать их или нет, решают школы и родители.

В сентябре 2020 года Министерство образования и науки Украины сообщило, что учебник для 3 класса по литературному чтению, в котором ранее нашли ошибку относительно даты основания Киева, не используется в образовательном процессе уже несколько лет.

— Указанный учебник не отвечает типовым образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более пяти лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе, — говорилось в комментарии МОН.

В августе 2021 года сообщалось, что для украинских библиотек за государственные средства должны закупить книгу Щоб у 16 не було запізно авторства Марины Ланге. Книга о том, как правильно помочь ребенку прожить каждый год своей жизни.

В разделе От автора Марина Ланге пишет, что если девочку хвалить за поступки и достижения, она будет завоевывать любовь и вести себя как мальчик. А если мальчику не разрешать плакать, то он вырастет жестоким.

По мнению автора, девочка – это атмосфера, и ее качества проявляются от того, какая вокруг нее аура. Естественными для девушек названы: умение заботиться, умиротворение, целомудрие и способность вдохновлять.

Мальчик, по мнению Ланге – это достижение, и о мальчиках говорят только их действия и поступки.

В книге говорится, что Марина Ланге – дипломированный психолог Высшей школы практической психологии, сертифицированный арттерапевт, ценностно ориентированный консультант и коуч. Однако специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко отметил, что у Марины нет профессионального психологического или педагогического образования.

На сайте Повага, кампании против сексизма в медиа и политике, пишут, что автор Марина Ланге транслирует гендерные стереотипы и предубеждения.

В ноябре 2021 года основательница и глава общественной организации NASCO Education Диана Натхир сообщила, что в списках рекомендованной литературы для студентов-менеджеров оказалась книга Ділова кар’єра профессора Ивана Дахно.

По мнению Дианы Натхир, автор демонстрирует пренебрежительное отношение к полу, национальности, возрасту и сексуализирует женщин.



В разделе Гендер автор дает несколько профессиональных рекомендаций по взаимодействию с женщинами на рабочем месте:

Проблема сочетания женщины и работы такова, что ее невозможно проигнорировать;

Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали будто бы потому, что они неправильно понимали команду Ложись!;

Чувство времени у женщин несколько иное, чем у мужчин;

У каждого начальника, который уважает себя, есть секретарша… поскольку женщины являются капризными существами и такими, поведение которых предсказать трудно, даже мудрейший начальник не до конца знает, какие именно процессы происходят в голове его секретарши и как ему нужно с ней обращаться.

Еще автор классифицирует секретарш: деловая женщина – умная, хорошенькая, вежливая и приветливая, никогда не опаздывает; божий одуванчик — лицо возраста, который установить трудно, любит поболтать, рассеяна и безгранично наивна; и Лолита — девушка, которая уже неоднократно проваливала поступление в вуз.

А еще Иван Дахно цитирует Адольфа Гитлера.

Народный депутат от Голоса Инна Совсун на своей странице в Facebook привела еще несколько примеров “мусора” в учебных пособиях.

– В рабочей тетради Людина і світ для 4 класса есть рассказы о российской антарктической станции Восток – вместо украинской антарктической станции Академик Вернадский. На граждан какой страны это рассчитано? – возмущается депутат.

Учебник по украинскому языку для 8 класса (Александр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко) пересказывает фейк (ст. 7) о конкурсе благозвучия языков, призовое место на котором занял украинский язык.

В учебнике по искусству (Елена Гайдамака) раздел об искусстве Византии и Киевской Руси иллюстрирует собор Александра Невского в Софии, построенный в 1904-1912 годах (стр. 30).

– Это неовизантийский стиль. В учебнике не уточнено, что на иллюстрации здание XX века. А потом мы удивляемся, откуда берутся новостройки с рюшами и вензелями под старину, – отмечает Инна Совсун.

– В учебнике по биологии (Валерий Соболь) связывают индивидуальные особенности человека с его группой крови. Рассказывают, что люди с первой группой стремятся всегда быть лидерами, но ревнивы, суетливы, чрезмерно амбициозны. Люди со второй группой крови любят гармонию, покой и порядок, но упрямы и не умеют расслабляться. Третья группа крови у индивидуалистов, а четвертая – у тактичных людей, умеющих развлекать, которые, однако, могут быть очень резкими. Шикарно. Осталось добавить гороскопы и советы, как заряжать воду с телеэкранов, – иронизирует депутат.

Напомним, что 14 декабря народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом изменения в закон об образовании (№5465) по усовершенствованию качества учебников.

Народный депутат от Голоса Инна Совсун отметила, что родители и учителя теперь смогут жаловаться на плохое качество учебных изданий, и если жалобы окажутся обоснованными, учебник запретят использовать в школе.

Также из учебной литературы уберут “информационный мусор”, ведь информация в учебниках должна основываться на научных данных.