В українських шкільних підручниках, які затверджені Міністерством освіти і науки, доволі часто почали знаходити тези чи інформацію, які не мають наукового підтвердження.

Так, школярам розповідають, що онкозахворювання можна лікувати розчином харчової соди; розповідають про російську антарктичну станцію Восток, а не про українську Академік Вернадський. Продовжують розповсюджувати фейк про конкурс милозвучності мов та про те, що група крові людини пов’язана з її характером і темпераментом.

Факти ICTV зібрали кілька ляпів, які раніше помітили в українських навчальних виданнях.

Наприклад, у підручнику з хімії за 9-й клас міститься інформація, що харчова сода нібито може лікувати рак.

Цю тезу можна знайти наприкінці першого параграфу Основні класи неорганічних сполук. А саму інформацію укладачі підручника взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.

– Харчова сода створює в організмі лужне середовище, в якому не можуть жити і розмножуватися ракові клітини, віруси та бактерії. Крім того, харчова сода сприяє підвищенню імунітету, тому радять пити її водний розчин для профілактики й лікування онкологічних захворювань, пом’якшення кашлю під час застуди, використовувати для інгаляцій, відбілювання зубів, лікування грибкових інфекцій і хвороб шлунково-кишкового тракту, – йдеться в абзаці.

Водночас у підручнику наголошується, що перед вживанням соди варто проконсультуватися з лікарем.

У цьому ж підручнику (на ст. 172) є інформація про спиртові компреси, які допомагають полегшити прояви застуди.

Спиртові компреси чи розтирання не мають доведеної ефективності. До того ж їх не варто робити дітям, адже це може викликати опіки на шкірі.

Зазначимо, що цей підручник МОН повторно рекомендувало до перевидання.

У 2020 році у друкованому зошиті для 2 класу з предмета Я досліджую світ (авторка Юлія Шумейко) батьки помітили, що поряд із портретами відомих українців — Тараса Шевченка та Лесі Українки — помістили світлини сучасних співаків Наді Дорофеєвої та Дмитра Монатіка (MONATIK).

Фотографію сторінки зошита опублікували в групі в Facebook Батьки-SOS.

У коментарях до допису батьки не могли зрозуміти, чим укладачі посібника обумовили такий вибір відомих особистостей.

Зазначимо, що друковані зошити до підручників не є обов’язковими, і купляти їх чи ні, вирішують школи та батьки.

У вересні 2020 року Міністерство освіти і науки України повідомило, що підручник для 3 класу з літературного читання, у якому раніше знайшли помилку щодо дати заснування Києва, не використовується в освітньому процесі вже кілька років.

– Зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи і понад п’ять років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі, – йшлося у коментарі МОН.

У серпні 2021 року повідомлялося, що для українських бібліотек за державний кошт мають закупити книгу Щоб у 16 не було запізно авторства Марини Ланге. Книга про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя.

У розділі Від автора Марина Ланге пише, що якщо дівчинку хвалити за вчинки та досягнення, вона завойовуватиме любов і поводитиметься як хлопчик. А якщо хлопчику не дозволяти плакати, то він виросте жорстоким.

На думку авторки, дівчинка – це атмосфера, і її якості проявляються від того, яка навколо неї аура. Природними для дівчат названі: вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість і здатність надихати.

Хлопчик, на думку Ланге – це досягнення, і про хлопчиків говорять лише їхні дії та вчинки.

У книзі зазначено, що Марина Ланге – дипломований психолог Вищої школи практичної психології, сертифікований арттерапевт, ціннісно орієнтований консультант і коуч. Проте спеціаліст з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко зазначив, що Марина не має фахової психологічної чи педагогічної освіти.

На сайті Повага, кампанії проти сексизму в медіа та політиці, пишуть, що авторка Марина Ланге транслює гендерні стереотипи та упередження.

У листопаді 2021 року засновниця та голова громадської організації NASCO Education Діана Натхір повідомила, що у списках рекомендованої літератури для студентів-менеджерів опинилася книга Ділова кар’єра професора Івана Дахна.

На думку Діани Натхір, автор демонструє зневажливе ставлення щодо статі, національності, віку, та сексуалізує жінок.



У розділі Гендер автор подає кілька професійних рекомендацій щодо взаємодії з жінками на робочому місці:

Проблема поєднання жінки і роботи є такою, яку неможливо проігнорувати;

Жінки пішли в армію, куди раніше їх не брали нібито через те, що вони неправильно розуміли команду Ложись!;

Відчуття часу в жінок дещо інакше, ніж у чоловіків;

У кожного керівника, який шанує себе, є секретарка… оскільки жінки є істотами капризними і такими, поведінку яких передбачити важко, то навіть наймудріший керівник не до кінця знає, які саме процеси відбуваються у голові його секретарки і як йому потрібно з нею поводитись.

Ще автор класифікує секретарок: ділова жінка – розумна, гарненька, ввічлива і привітна, ніколи не запізнюється; божа кульбабка – особа, чий вік встановити важко, любить побазікати, розсіяна і безмежно наївна; і Лоліта – дівчина, що вже неодноразово провалювала вступ на навчання до вишу.

А ще Іван Дахно цитує Адольфа Гітлера.

Народна депутатка від Голосу Інна Совсун на своїй сторінці у Facebook навела ще кілька прикладів “сміття” у навчальних посібниках.

– У робочому зошиті Людина і світ для 4 класу є розповіді про російську антарктичну станцію Восток замість української антарктичної станції Академік Вернадський. На громадян якої країни це розраховано? – обурюється депутатка.

Підручник з української мови для 8 класу (Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко) переказує фейк (стор. 7) про конкурс милозвучності мов, призове місце на якому зайняла українська мова.

У підручнику з мистецтва (Олена Гайдамака) розділ про мистецтво Візантії та Київської Русі ілюструє собор Олександра Невського у Софії, збудований у 1904-1912 роках (стор. 30).

– Це неовізантійський стиль. У підручнику не уточнено, що на ілюстрації будівля з XX століття. А потім ми дивуємося, звідки беруться новобудови з рюшами й вензелями “під старовину”, – зазначає Інна Совсун.

– У підручнику з біології (Валерій Соболь) пов’язують індивідуальні особливості людини з її групою крові. Розповідають, що люди з першою групою — прагнуть завжди бути лідерами, але ревниві, метушливі, надмірно амбітні. Люди з другою групою крові люблять гармонію, спокій і порядок, але вперті й не вміють розслаблятися. Третя група крові в індивідуалістів, а четверта — у тактовних людей, що вміють розважати, але можуть бути дуже різкими. Шикарно. Лишилося додати гороскопи та поради, як заряджати воду з телеекранів, – іронізує народна депутатка.

Нагадаємо, що 14 грудня народні депутати підтримали у другому читанні та в цілому зміни до закону про освіту (№5465) щодо удосконалення якості підручників.

Народна депутатка від Голосу Інна Совсун зазначила, що батьки та вчителі тепер зможуть скаржитися на погану якість навчальних видань, і якщо скарги виявляться обґрунтованими, підручник заборонять використовувати у школі.

Також із навчальної літератури приберуть “інформаційне сміття”, адже інформація у підручниках має ґрунтуватися на наукових даних.