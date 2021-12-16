За несколько дней до официального начала выплат, 16 декабря, часть клиентов банка monobank получила тысячу Зеленского за вакцинацию.

Так, соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что выплату сегодня должны получить около полумиллиона клиентов, которые подали заявки на тестирование инициативы в приложении Дія.

– С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в приложении Дія) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки, – сообщил он.

Среди получивших тысячу Зеленского оказались сотрудники Факты ICTV.

Гороховский подчеркнул, что клиентам банка в выписку приложения также придут предложения от партнеров, которые помогут потратить деньги со скидками.

– На сейчас карты єПідтримка оформили уже 1 314 000 клиентов! У нас огромный поток новых клиентов. Работаем с четырехкратной нагрузкой, – сообщил он.

Напомним, Факты ICTV создали подробную инструкцию, как подать заявку на получение тысячи за вакцинацию с 13 декабря.