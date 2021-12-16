За кілька днів до офіційного початку виплат, 16 грудня, частина клієнтів банку monobank отримала тисячу Зеленських за вакцинацію.

Так, співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що виплату сьогодні мають отримати близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування ініціативи у додатку Дія.

– З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат у додатку Дія) зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки, – повідомив він.

Серед тих, хто отримав тисячу Зеленського, опинилися співробітники Факти ICTV.

Горохівський підкреслив, що клієнтам банку у виписку додатку також надійдуть пропозиції від партнерів, які допоможуть витратити гроші зі знижками.

– На сьогодні карти є Підтримка оформили вже 1 314 000 клієнтів! Ми маємо величезний потік нових клієнтів. Працюємо з чотириразовим навантаженням, – повідомив він.

Нагадаємо, Факти ICTV створили детальну інструкцію, як подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію з 13 грудня.

Фото: Мінцифри