Во время новогодне-рождественских праздников отделения Новой почты будут закрыты только 1 и 7 января 2022 года.

На Рождество 25 декабря и в канун Нового года 31 декабря компания будет работать по графику субботы – с 09.00 до 18.00.

26 декабря компания будет работать по графику воскресенья – с 10.00 до 18.00.

Пока нет информации о том, как будут работать отделения 27 декабря (является выходным из-за того, что Рождество 25 декабря выпадает на субботу) и 3 января (является выходным из-за того, что Новый год 1 января выпадает на субботу).

Поэтому, сообщили Фактам ICTV в компании, очевидно, что отделения будут работать по обычному графику.

Отделения Укрпочты 25 декабря, 1 и 7 января в Украине будут работать немножко иначе. Большинство отделений в эти дни будут закрыты.

Принимать клиентов будут только отдельные дежурные отделения и курьерские участки.

Как будут работать дежурные отделения Укрпочты в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове в праздничные дни, читайте в материале.

Фото: Новая почта