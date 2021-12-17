Правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю-поставщику, передавшему некачественное мясо для украинских военнослужащих на общую сумму почти 1,8 млн грн.

По данным Киевской городской прокуратуры, в 2021 году Государственная пограничная служба заключила договор с организацией по закупке свинины.

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Следователи выяснили, что поставщик знал, что закупленное мясо не отвечает государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота продуктов. Несмотря на это, он передал пограничному отряду испорченный товар.

Продавцу передали деньги за поставку товара. Однако эксперты выяснили, что мясо не отвечает требованиям ДСТУ. Из государственного бюджета выделили средства на сумму около 1,8 млн грн.

Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю-поставщику по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Поставка испорченного мяса военным

Ранее в рамках производства обвинили в противоправных действиях еще одного предпринимателя, передавшего военным 10 тыс. кг испорченных мясных консервов.

Кроме того, сообщили о подозрении государственному ветеринарному врачу и работнику компании-производителя, способствовавшим передаче военным более 16,5 тыс. кг некачественной замороженной говяжьей печени.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех людей, причастных к поставке некачественного мяса военнослужащим.