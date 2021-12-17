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Для українських військових закупили зіпсоване м’ясо на 1,8 млн грн

Юля Захарченко редакторка стрічки
Для українських військових закупили зіпсоване м’ясо на 1,8 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру підприємцю-постачальнику, який передав неякісне м’ясо для українських військовослужбовців на загальну суму майже 1,8 млн грн.

За даними Київської міської прокуратури, у 2021 році Державна прикордонна служба уклала договір з організацією на закупівлю свинини.

Слідчі з’ясували, що постачальник знав про те, що закуплене м’ясо не відповідає державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу продуктів. Попри це він передав прикордонному загону зіпсований товар.

Продавцеві переказали гроші за постачання товару. Проте експерти з’ясували, що м’ясо не відповідає вимогам ДСТУ. З державного бюджету виділили кошти на суму майже 1,8 млн грн.

Прокуратура повідомила про підозру підприємцю-постачальнику за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.

Йому загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Постачання зіпсованого м’яса військовим

Раніше у межах провадження звинуватили у протиправних діях ще одного підприємця, який передав військовим 10 тис. кг зіпсованих м’ясних консервів.

Крім того, повідомили про підозру державному ветеринарному лікарю та працівнику компанії-виробника, які сприяли переданню військовим понад 16,5 тис. кг неякісної замороженої яловичої печінки.

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють всіх людей, причетних до постачання неякісного м’яса військовослужбовцям.

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Фото: Pexels

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