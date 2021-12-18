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Факты / Украина / Общество

Боевики семь раз нарушили тишину на Донбассе, ранен украинский военный

Наташа Тарчевська редактор ленты
Боевики семь раз нарушили тишину на Донбассе, ранен украинский военный

18 декабря пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

По состоянию на вечер субботы ему была оказана домедицинская помощь. Сейчас наш боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток войска войска окупантов открывали огонь вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Водяное, Троицкое и Новозвановка.

В ответ на нарушение режима тишины военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь.

В штабе ООС отметили, что использовалось вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями.

С приближением конца 2021 года ситуация на российско-украинской границе обострилась. США и страны Евросоюза подтвердили концентрацию войск страны-агрессора вблизи Украины.

Об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины – в материале Фактов ICTV.

Источник: Штаб ООС

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