Боевики семь раз нарушили тишину на Донбассе, ранен украинский военный

18 декабря пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

По состоянию на вечер субботы ему была оказана домедицинская помощь. Сейчас наш боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток войска войска окупантов открывали огонь вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Водяное, Троицкое и Новозвановка.

В ответ на нарушение режима тишины военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь.

В штабе ООС отметили, что использовалось вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями.

С приближением конца 2021 года ситуация на российско-украинской границе обострилась. США и страны Евросоюза подтвердили концентрацию войск страны-агрессора вблизи Украины.

Об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины – в материале Фактов ICTV.