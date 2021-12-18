Бойовики сім разів порушили тишу на Донбасі, поранено українського військового

18 грудня проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Станом на вечір суботи йому було надано домедичну допомогу та госпіталізовано. Стан здоров’я нашого бійця задовільний.

З початку доби війська окупантів відкривали вогонь поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Водяне, Троїцьке та Новозванівка.

У відповідь на порушення режиму тиші військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

У штабі ООС зазначили, що використовувалося озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями.

З наближенням кінця 2021 року ситуація на російсько-українському кордоні напружилася. США та країни Євросоюзу підтвердили концентрацію військ країни-агресора поблизу України.

Про загрозу ескалації конфлікту на сході України – у матеріалі Фактів ICTV.