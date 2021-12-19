В начале предпоследней рабочей недели в декабре 2021 года Украину охватят дожди, мокрый снег и ветер во всех областях страны.

По прогнозу погоды от Укргидрометцентра, на всей территории Украины осадки не будут прекращаться по меньшей мере до середины этой недели.

Мокрый снег и дожди выпадут во многих городах. Среди них – Киев, Львов, Одесса, Херсон, Винница, Ужгород, Мукачево, Житомир, Чернигов, Сумы и другие.

Во всех регионах ветер значительно усилится – его скорость будет составлять от 7 до 12 м/с. Синоптики отметили, что в течение недели будут сохраняться холодные погодные условия, поэтому украинцам необходимо одеваться как можно теплее.

Температура воздуха днем ​​будет держаться преимущественно на уровне от -2 до +1 градусов Цельсия, а ночью столбики термометра опустятся до -5.

На юге – от +1 до +3, на востоке – от 0 до +2, в центре – от -2 до 0, на севере – от -3 до -1, на западе – от -1 до -3.

Жители Киева увидят вечером 20 декабря настоящую зимнюю сказку, ближе к ночи нагрянут дожди, а к утру следующего дня снег растает.

Температура воздуха в городе будет достигать максимум -1 градуса, поэтому синоптики призвали украинцев тепло одеваться. Ветер также не будет утихать – скорость будет составлять от 7 до 12 м/с, согласно прогнозу Укргидрометцентра.