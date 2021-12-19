На початку передостаннього робочого тижня у грудні 2021 року Україну охоплять дощі, мокрий сніг та вітер у всіх областях країни.

За прогнозом погоди від Укргідрометцентру, на всій території України опади не припинятимуться щонайменше до середини цього тижня.

Мокрий сніг та дощі випадуть у багатьох містах. Серед них – Київ, Львів, Одеса, Херсон, Вінниця, Ужгород, Мукачево, Житомир, Чернігів, Суми та інші.

У всіх регіонах вітер значно посилиться – його швидкість становитиме від 7 до 12 м/с. Синоптики зазначили, що протягом тижня зберігатимуться холодні погодні умови, тож українцям необхідно одягатися якомога тепліше.

Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від -2 до +1 градусів за Цельсієм, а вночі стовпчики термометра опустяться до -5.

На півдні – від +1 до +3, на сході – від 0 до +2, у центрі – від -2 до 0, на півночі – від -3 до -1, на заході – від -1 до -3.

Жителі Києва побачать ввечері 20 грудня справжню зимову казку, ближче до ночі нагрянуть дощі, а до ранку наступного дня сніг розтане.

Температура повітря у місті сягатиме щонайбільше до -1 градуса, тому синоптики закликали українців тепло одягатися. Вітер також не вщухатиме – швидкість становитиме від 7 до 12 м/с, згідно з прогнозом Укргідрометцентру.