Украина приняла тайный документ по отражению агрессии РФ — Данилов

Украина приняла тайный документ, предназначенный для отражения полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

В этом плане обороны впервые подробно расписаны все действия для каждого института и структуры, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в одном из интервью.

— Если раньше были расписаны действия Генштаба, Вооруженных сил — органов, относящихся к сектору нацбезопасности и обороны, то теперь к обороне будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если не дай Бог будет война, это будет общим делом, — сказал он.

По словам Данилова, заботиться о безопасности и независимости Украины должны все граждане страны. Он добавил, что ситуация, при которой население будет просто наблюдать в то время, как органы госвласти будут самостоятельно противостоять агрессору – недопустима.

Секретарь СНБО подчеркнул, напомнил, что долгое время РФ с помощью своих ставленников влияла на сектор нацбезопасности и обороны Украины.

Кроме того, Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетили компанию по производству оружия.

— Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ, – сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, стимулирование частного бизнеса – один из приоритетов украинского ОПК.