На порталі Дія з’явилися ще три типи Covid-сертифікатів

20 грудня на порталі Дія з’явилася можливість згенерувати ще три типи сертифікатів про вакцинацію. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Тепер на порталі Дія можна створити ще такі Covid-сертифікати:

сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту;

сертифікат про одужання;

сертифікат для дітей віком від 12 років.

Щоб згенерувати Covid-сертифікати на порталі Дія необхідно:

Пройти авторизацію. Натиснути на Послуги та вибрати у переліку Здоров’я. Обрати необхідний тип документа. Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я у Дію.

19 грудня в Україні почали виплачувати 1 тис. грн за вакцинацію. Наразі отримати кошти можна лише через застосунок Дія, однак згодом з’являться альтернативні варіанти.

Витратити кошти можна на послуги бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії коронавірусу. За них можна придбати книги, абонемент у спортзал, квитки у кіно, театр, на концерт, виставку чи у музей.

Також ними можна розплатитися за квитки на поїзд або літак, але у межах України.

З наступного місяця для пенсіонерів з’явиться можливість витратити 1 тис. грн за вакцинацію на ліки

Як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, читайте у матеріалі.

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