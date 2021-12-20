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Факты / Украина / Общество

На выплату Covid-тысячи за первые сутки зарегистрировались более 3,5 млн граждан – ОПУ

Юлия Соколова редактор ленты
На выплату Covid-тысячи за первые сутки зарегистрировались более 3,5 млн граждан – ОПУ

В воскресенье, 19 декабря, полноценно стартовала программа по выплате 1 тыс. грн полностью вакцинированным от Covid-19 украинцам. За первые сутки зарегистрировались более 3,5 млн граждан.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Он отметил, что украинцы проявляют высокую активность по участию в этой президентской программе. По словам Шурмы, выплаты первым миллионам украинцев будут произведены в ближайшее время.

– Фактически за первые сутки функционирования более 3,5 млн граждан зарегистрировались для участия в этой программе с целью получения 1 тыс. грн. Государство начинает прорабатывать эти реестры сегодня, и я думаю, что в ближайшие дни будут осуществлены уже выплаты по первым миллионам украинцев, – подчеркнул Шурма.

Он уточнил, что некоторые банки-партнеры уже начали выплаты за счет собственных средств. Правительство им эти средства компенсирует.

Шурма уточнил, что на сегодняшний день около 1,5 млрд грн выплачено за счет средств банков.

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Фото: Depositphotos

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