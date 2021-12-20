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На виплату Covid-тисячі за першу добу зареєструвалися понад 3,5 млн громадян – ОПУ

Юлія Соколова редакторка стрічки
На виплату Covid-тисячі за першу добу зареєструвалися понад 3,5 млн громадян – ОПУ

У неділю, 19 грудня, повноцінно стартувала програма з виплати 1 тис. грн повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям. За першу добу зареєструвалися понад 3,5 млн громадян.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Він зазначив, що українці виявляють високу активність з участі в цій президентській програмі. За словами Шурми, виплати першим мільйонам українців будуть здійснені найближчим часом.

– Фактично за першу добу функціонування понад 3,5 млн громадян зареєструвалися для участі в цій програмі з метою отримання 1 тис. грн. Держава починає опрацьовувати ці реєстри сьогодні, і я думаю, що в найближчі дні будуть здійснені вже виплати першим мільйонам українців, – наголосив Шурма.

Він уточнив, що деякі банки-партнери програми вже почали виплати за рахунок власних коштів. Держава їм ці кошти компенсує.

Шурма уточнив, що на сьогодні близько 1,5 млрд грн виплачено за рахунок коштів банків.

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Фото: Depositphotos

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