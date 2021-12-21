В Украине будут мониторить использование 1 тыс. грн, которую получат вакцинированные от коронавируса граждане в рамках программы єПідтримка. Это нужно для предупреждения возможного мошенничества с указанными средствами.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, транзакции с Covid-средствами совместными усилиями будут отслеживать Министерство цифровой трансформации и Департамент киберполиции.

По данным Шурмы, пока не зафиксированы мошеннические действия по программе єПідтримка.

– Но хочу подчеркнуть, что работает очень большая и серьезная команда в рамках Министерства цифровой трансформации и киберполиции, которая будет в онлайн-режиме отслеживать все транзакции по данной программе, по каждой карточке. Как только будут какие-то подозрительные транзакции, похожие на мошенничество, сразу будут предприниматься оперативные действия для их прекращения, — объяснил Ростислав Шурма.

Он добавил, что организаторам мошеннических действий с этими средствами будет грозить наказание.

С 19 декабря в Украине полноценно стартовала программа єПідтримка, в рамках которой граждане будут получать по 1 тыс. грн. В ней могут принять участие полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте от 18 лет.

Партнерами программы уже стали шесть банков: Monobank, Приватбанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Только за первые сутки более 3,5 млн граждан зарегистрировались для участия в программе. Не обошлось и без казусов: в интернет-пространстве уже появились “коммерческие” предложения наподобие: продам 1 000 за вакцинацию за 600 грн.