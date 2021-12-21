В Україні моніторитимуть використання 1 тис. грн, яку отримають вакциновані проти коронавірусу громадяни в рамках програми єПідтримка. Це потрібно для попередження можливого шахрайства з цими коштами.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма.

За його словами, транзакції з Covid-коштами спільними зусиллями будуть відстежувати Міністерство цифрової трансформації та Департамент кіберполіції.

За даними Шурми, наразі поки що не зафіксовано шахрайських дій за програмою єПідтримка.

– Але хочу наголосили, що працює дуже велика і серйозна команда в рамках Міністерства цифрової трансформації і кіберполіції, яка буде в онлайн-режимі відслідковувати всі транзакції за даною програмою, за кожною карткою. Як будуть якісь підозрілі транзакції, схожі на шахрайство, одразу будуть вживатись оперативні дії для їх припинення, – пояснив Ростислав Шурма.

Він додав, що організаторам шахрайським дій із цими коштами загрожуватиме покарання.

З 19 грудня в Україні повноцінно стартувала програма єПідтримка, в рамках якої громадяни отримуватимуть по 1 тис. грн. В ній можуть взяти участь повністю вакциновані проти коронавірусу українці віком від 18 років.

Партнерами програми вже стали шість банків: Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Лише за першу добу понад 3,5 млн громадян зареєструвалися для участі в програмі. Не обійшлося і без казусів: в в інтернет-просторі уже з’явилися “комерційні” пропозиції на зразок: продам 1 000 за вакцинацію за 600 грн.