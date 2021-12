От безысходности до собственного производства: как ZWS изменила жизнь херсонских школьников

Во многих городах и селах Украины инициаторами чистой среды стали школы, которые присоединились к проекту Zero Waste School, начатому Klitschko Foundation при поддержке Фонда Coca-Cola.

В рамках этого экологического проекта команды, состоящие из школьников и учителей, учатся налаживать раздельный сбор отходов, применять возможности их переработки, зарабатывать на собранном вторсырье и делать свои общины свободными от мусора.

Ранее проект проходил офлайн. На него съезжались представители избранных на конкурсной основе школ, но теперь обучение проходит в диджитал-формате из-за требований карантина.

После окончания обучения команды остаются на контакте с Zero Waste School, делятся своими кейсами, получают консультации и работают как крупное всеукраинское экологическое сообщество. Более того, в рамках проекта школы могут получить полезные девайсы, которые помогают вывести сбор мусора в школах на новый уровень.

Херсонщина – туристический край, поэтому в конце каждого лета жителям региона приходится справляться с экологическими вызовами. Ведь туристы оставляют за собой тонны мусора. Такая тенденция огорчала учительницу биологии одной из херсонских школ Ольгу Демченко.

Женщина утверждает, что всегда хотела помогать экологии родной области, однако не знала, как именно это делать. Путь к решению проблемы она вместе со школьниками нашла благодаря Zero Waste School.

– Когда туристы начали к нам активнее ездить, мусора стало в разы больше. Тысячи людей оставляют мусор не только на море, но и по дороге к нему. Хотелось с этим что-то сделать, однако что именно – я не понимала. Три года назад меня вызвал к себе директор и рассказал о ZWS. Мы сняли видео для конкурса, прислали. Впоследствии оказалось, что победили. Тогда мы с детьми уже поехали в Киев на трехдневную учебу, – рассказала Ольга Демченко.

Сразу после окончания учебы в ZWS школа решила реализовать проект Херсонщина без мусора. Школьники поехали убирать пляж между селами Железный Порт и Приморское.

Однако для этой акции нужны были средства, в частности, для автобуса, чтобы довезти детей. По словам учительницы, чтобы получить нужную сумму, детишки собирали пластиковые бутылки, чтобы потом их сдать. Однако этой суммы не хватило. Спонсоров искали в местных заведениях, в частности кафетериях, люди там поддержали школьников, мол, мы вам дадим, что нужно, только не оставляйте это дело.

Также школу поддержала логистическая компания.

– Они нам сказали, что дадут столько денег, сколько нужно, главное, чтобы мы развивались в этом деле, – добавила учительница.

В общей сложности школа получила от спонсоров тогда около 35 тыс. грн. Это позволило и в школе провести экологическое мероприятие, посвященное ZWS, и на море вывести около 100 волонтеров.

– Мы тогда на пляже собрали около 250 кг пластика, – отметила Ольга Демченко.

Школа от ZWS получила пресс для пластика, который помогает в сборе и сортировке отходов.

В заведении уже три года работает ряд проектов. Более того, некоторые из них вышли даже за пределы учебного заведения.

– Мы сортируем отходы. У нас на каждом этаже стоят контейнеры. Мы сортируем бумагу, пластик, крышки от бутылок и тетрапаки. Крышки мы перерабатываем, – рассказала учительница.

Кроме того, школа начала участвовать и в других экопроектах. На призовые деньги школа открыла собственную мастерскую, где перерабатывает крышки от пластиковых бутылок. Помещение для мастерской выделили городские власти. Поэтому теперь там производят дизайнерские вещи, в частности, адресные таблички, мебель, часы.

— К примеру, городские библиотеки проводили акцию по высадке деревьев, а мы для каждого дерева изготовляли табличку, — поделилась Ольга Демченко.

В мастерской трудятся инициативные дети вместе с родителями.

— Если мы производим что-то для школ, то это бесплатно. Однако заказы от населения платные. Средства идут на обеспечение мастерской, – отметила учительница.

Макулатуру школа сдает местным предприятиям за деньги. Кстати, к сбору бумаги заведение привлекло даже местные заведения.

По словам Демченко, детей вдохновить не так сложно, чаще родители недовольны тем, что школьники занимаются отходами.

Учительница поделилась, что у них есть целая община в школе, которая занимается экоинициатами. Дети подружились благодаря общей идее и теперь много времени проводят вместе.

В общем, херсонская школа благодаря ZWS превратила экоинициативы в свой образ жизни и ремесло. Дети, малый бизнес и небезразличные граждане заинтересованы в этих изменениях. Однако пока все упирается в наше несовершенное законодательство.

По Кабинетам Верховной Рады гуляют сразу несколько законопроектов, призванных изменить эту ситуацию. Однако нардепы никак не сядут за их рассмотрение. К примеру, законопроект №3091 Об экологическом контроле. Он должен установить контроль за предприятиями, которые должны будут заниматься не только производством, например пластиковых бутылок, но и их переработкой. Этот проект закона прописан, основываясь на международном опыте. Будем надеяться, что народные избранники вернутся к его рассмотрению, ведь Украина в рамках соглашения об ассоциации с ЕС должна внедрять экореформирование.

Zero Waste School 2021

25 ноября 2021 года стартовал новый курс Zero Waste School. Сейчас школьники и учителя могут подать свои заявки, чтобы принять участие в новом цикле обучения по сортировке и переработке мусора. Участники Zero Waste School 2021 могут пройти обучение на проекте, призванном ввести культуру сортировки отходов в школах и общинах и популяризировать экодружественный образ жизни. Также спикеры расскажут, как составить план собственного проекта. В рамках принципов Zero Waste School учеников и учителей научат привлекать финансирование и многому другому.