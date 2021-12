Від безвиході до власного виробництва: як ZWS змінила життя херсонських школярів

У багатьох містах і селах України ініціаторами чистого довкілля стали школи, які приєдналися до проекту Zero Waste School, започаткованого Klitschko Foundation за підтримки Фундації Coca-Cola.

У межах цього екологічного проекту команди, які складаються з учнів та вчителів, навчаються налагоджувати роздільний збір відходів, застосовувати можливості їх переробки, заробляти на зібраній вторсировині та робити свої громади вільними від сміття.

Раніше проект проходив офлайн, і на нього з’їжджалися представники обраних на конкурсних засадах шкіл, але тепер навчання проходить у диджитал-форматі через вимоги карантину.

Після закінчення навчання команди залишаються на контакті з Zero Waste School, діляться своїми кейсами, отримують консультації та працюють як велика всеукраїнська екологічна спільнота. Ба більше, в рамках проекту школи мають змогу отримати корисні девайси, які допомагають вивести збір сміття у школах на новий рівень.

Херсонщина – туристичний край, тому наприкінці кожного літа мешканцям регіону доводиться справлятися з екологічними викликами. Адже туристи залишають після себе тонни сміття. Така тенденція засмучувала вчительку біології однієї з херсонських шкіл Ольгу Демченко.

Жінка переконує, що завжди хотіла допомагати екології рідної області, проте не знала, як саме це робити. Шлях до вирішення проблеми вона разом з учнями знайшла завдяки Zero Waste School.

– Коли туристи почали до нас активніше їздити, сміття стало в рази більше. Тисячі людей залишають сміття не лише на морі, а й дорогою до нього. Хотілося з цим щось зробити, проте що саме – я не розуміла. Три роки тому мене викликав до себе директор і розповів про ZWS. Ми відзняли відео для конкурсу, надіслали. Згодом виявилося, що перемогли. Тоді ми з дітьми вже поїхали до Києва на триденне навчання, – розповіла Ольга Демченко.

Одразу після закінчення навчання у ZWS школа вирішила реалізувати проект Херсонщина без сміття. Школярі поїхали прибирати пляж між селами Залізний Порт та Приморське.

Проте для цієї акції потрібні були кошти, зокрема для автобуса, щоб довезти дітей. За словами вчительки, щоб отримати потрібну суму, дітвора збирала пластикові пляшки, аби потім їх здати. Проте цієї суми не вистачило. Спонсорів шукали у місцевих закладах, зокрема кафетеріях, люди там підтримали школярів, мовляв, ми вам дамо, що треба, лише не залишайте цю справу.

Також школу підтримала логістична компанія.

– Вони нам сказали, що дадуть стільки грошей, скільки треба, головне, щоб ми розвивалися у цій справі, – додала вчителька.

Загалом школа отримала від спонсорів тоді близько 35 тис. грн. Це дозволило і в школі провести екологічний захід, присвячений ZWS, і на море вивести близько 100 волонтерів.

– Ми тоді на пляжі назбирали близько 250 кг пластику, – зазначила Ольга Демченко.

Школа від ZWS отримала прес для пластику, який тепер допомагає у зборі та сортуванні відходів.

Загалом у закладі уже три роки працює низка проектів. Ба більше, деякі з них вийшли навіть за межі навчального закладу.

– Ми сортуємо відходи. У нас на кожному поверсі стоять контейнери. Ми сортуємо папір, пластик, кришки від пляшок та тетрапаки. Кришки ми переробляємо, – розповіла вчителька.

Крім того, школа почала брати участь і в інших екопроектах. На призові гроші з них школа відкрила власну майстерню, де переробляє кришки від пластикових пляшок. Приміщення для майстерні виділила міська влада. Тому тепер там виготовляють дизайнерські речі, зокрема адресні таблички, меблі, годинники.

– Наприклад, міські бібліотеки проводили акцію з висадки дерев, а ми для кожного дерева виготовляли табличку, – поділилася Ольга Демченко.

У майстерні працюють ініціативні діти разом з батьками.

– Якщо ми виготовляємо щось для шкіл, то це безкоштовно. Проте замовлення від населення платні. Кошти йдуть на забезпечення майстерні, – зазначила вчителька.

Макулатуру школа здає місцевим підприємствам за гроші. До речі, до збору паперу заклад залучив навіть місцеві заклади.

За словами Демченко, дітей доєднати не так складно, частіше батьки невдоволені тим, що школярі займаються відходами.

Вчителька поділилася, що у них є ціла громада у школі, яка займається екоініціативами. Діти здружилися завдяки спільній ідеї і тепер багато часу проводять разом.

Загалом херсонська школа завдяки ZWS перетворила екоініціативи на свій спосіб життя та ремесло. Діти, малий бізнес та небайдужі громадяни зацікавлені у цих змінах. Проте поки що все впирається у наше недосконале законодавство.

Кабінетами Верховної Ради гуляють одразу кілька законопроектів, покликаних змінити цю ситуацію. Проте нардепи ніяк не сядуть за їх розгляд. Наприклад, законопроект №3091 Про екологічний контроль. Він має встановити контроль за підприємствами, які повинні будуть займатися не лише виробництвом, наприклад, пластикових пляшок, а й їх переробленням. Цей проект закону прописаний, спираючись на міжнародний досвід. Матимемо надію, що народні обранці таки повернуться до його розгляду, адже Україна в рамках угоди про асоціацію з ЄС має впроваджувати екореформування.

Zero Waste School 2021

25 листопада 2021 року стартував новий курс Zero Waste School. Нині школярі та вчителі мають змогу подати свої заявки, щоб взяти участь у новому циклі навчання із сортування та перероблення сміття. Учасники Zero Waste School 2021 матимуть змогу пройти навчання на проекті, що покликаний запровадити культуру сортування відходів у школах та громадах і популяризувати екодружний спосіб життя. Також спікери розкажуть, як скласти план власного екопроекту. В межах принципів Zero Waste School учнів та вчителів навчать залучати фінансування та багато іншого.