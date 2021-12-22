Станом на середу, 22 грудня, вже понад 2,3 млн українців отримали 1 тис. грн у рамках програми єПідтримка. Йдеться про громадян, повністю вакцинованих проти коронавірусу.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Станом на сьогодні вже 5,5 млн українців відкрили картки в банках (віртуальні картки, – Ред.). Сформовані заявки в Дії на отримання виплат від 4,5 млн українців. Понад 2,3 млн українців вже отримали виплату в 1 тис. грн, – зазначила вона.

За словами Свириденко, українці вже витратили понад 200 млн грн отриманих коштів: найчастіше – на придбання книжок, кінотеатри та театри.

Свириденко нагадала, що кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дати отримання.

Загалом цього року на виплати виділено 8 млрд грн, а в наступному планують додатково виділяти кошти.

Наразі за Covid-тисячу можна придбати квитки в кіно, книжки, абонементи до спортзалів та оплатити подорожі потягом чи літаком.

З середини січня 2022 року громадяни старше 60 років зможуть витратити кошти на купівлю ліків.

Як наголосила Свириденко, програма спрямована як на підтримку бізнесу, який зазнав обмежень під час пандемії, так і на стимулювання людей до вакцинації.

Варто зазначити, що отримання українцями 1 тис. грн за повний курс вакцинації проти коронавірусу за програмою єПідтримка не впливає на отримання житлової субсидії.