В течение отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине не будут повышаться.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

– Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения расти не будут, – отметил глава правительства.

Шмыгаль в частности заверил, что тарифы на газ для украинцев будут оставаться стабильными.

– Мы видим, что цены на газ в Европе снова достигают почти 1,5 тыс. долларов. Однако механизм неповышения тарифов, наработанный совместно с местными властями, позволяет защитить украинских потребителей от аномальных цен на газ, которые сейчас находятся на пиках в ЕС из-за гибридных действий России, — подчеркнул он.

Шмыгаль также напомнил о существовании тарифного меморандума, который в конце сентября подписали Кабмин, Нафтогаз и местные власти. Согласно этому документу, мэры городов обязались сдерживать тарифы на тепло и горячую воду для населения в этом отопительном сезоне.

В то же время, правительство пообещало выделить субвенцию из государственного бюджета Украины местным бюджетам. На сегодняшнем заседании был утвержден порядок и условия ее предоставления. Денежные средства пойдут на погашение разницы в тарифах на тепло.

В целом, местные бюджеты получат из госбюджета на 2021 год 26,9 млрд грн, чтобы покрыть разницу в тарифах, а также задолженность перед компанией Нафтогаз Украины.

Стоит отметить, что с 1 октября 2021 года тарифы на электроэнергию для украинцев рассчитывают по новым правилам. В частности, для домохозяйств, которые использовали за месяц до 250 кВт/ч, стоимость электроэнергии составляет 1,44 грн за 1 кВт/ч. Те же украинцы, которые потребляют более 250 кВт/ч, должны заплатить 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Ранее Денис Шмыгаль уверял, что в Украине не планируется отключение газа и электроэнергии во время отопительного сезона 2021-2022 годов.