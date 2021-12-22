В Киеве в 2022 году могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. В Киевводоканале объяснили: это связано с тем, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла соответствующее постановление.

Согласно документу, Киевводоканал должен установить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год в размере 30,384 грн за кубометр.

Установление такой стоимости приведет к росту тарифов на 5,00 грн (с НДС) и составит в целом 30,38 грн за 1 кубометр. Из них на:

централизованное водоснабжение – 16,164 грн за кубометр (с НДС);

централизованный водоотвод – 14,22 грн за кубометр (с НДС).

Расходы на среднестатистическую семью из трех человек, которые за месяц потребляют в среднем 6,5 кубометров холодной воды, вырастут на 32,50 грн.

Регулятор объяснил, что был вынужден пересмотреть тарифы, поскольку выросли расходы на электро- и теплоэнергию. Также на соответствующее решение повлияло увеличение расходов на природный газ, которые обеспечивают технологический процесс и поддерживают рабочее состояние основных средств для бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем.

Кроме того, пересмотр тарифов связан с увеличением расходов по налогам и сборам в связи с принятием так называемого ресурсного закона.

Источник: Киевводоканал