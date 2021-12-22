У Києві у 2022 році можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. У Київводоканалі пояснили: це пов’язно з тим, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідну постанову.

Згідно з документом, Київводоканал повинен встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн за кубометр.

Встановлення такої вартості зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ) та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 кубометр. З них на:

централізоване водопостачання – 16,164 грн за кубометр (з ПДВ);

централізоване водовідведення – 14,22 грн за кубометр (з ПДВ).

Витрати на середньостатистичну сім’ю із трьох осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 кубометрів холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Регулятор пояснив, що був вимушений переглянути тарифи, оскільки зросли витрати на електро- та теплоенергію. Також на відповідне рішення вплинуло збільшення витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримують робочий стан основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.

Крім того, перегляд тарифів пов’язаний зі збільшенням витрат на податки і збори у зв’язку з ухваленням так званого ресурсного закону.

Джерело: Київводоканал