Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Тарифи на воду у Києві можуть зрости: скільки доведеться платити

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Тарифи на воду у Києві можуть зрости: скільки доведеться платити

У Києві у 2022 році можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. У Київводоканалі пояснили: це повязно з тим, що Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила відповідну постанову.

Згідно з документом, Київводоканал повинен встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн за кубометр.

Встановлення такої вартості зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ) та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 кубометр. З них на:

  • централізоване водопостачання – 16,164 грн за кубометр (з ПДВ);
  • централізоване водовідведення – 14,22 грн за кубометр (з ПДВ).

Витрати на середньостатистичну сім’ю із трьох осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 кубометрів холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Регулятор пояснив, що був вимушений переглянути тарифи, оскільки зросли витрати на електро- та теплоенергію. Також на відповідне рішення вплинуло збільшення витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримують робочий стан основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.

Крім того, перегляд тарифів повязаний зі збільшенням витрат на податки і збори у зв’язку з ухваленням так званого ресурсного закону.

Читайте
Тарифи на розподіл газу майже не підвищаться у 2022 році – НКРЕКП

Джерело: Київводоканал

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка