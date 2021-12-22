У селищі Томаківка Дніпропетровської області поблизу ліцею, де напередодні завершили реконструкцію, тепер стартували роботи з облаштування сучасного стадіону.

Спортивну локацію оновлюють у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

– Модернізовану освітню інфраструктуру доповнюємо сучасними спортивними локаціями. На Дніпропетровщині оновлюємо стадіони опорних шкіл. Такі об’єкти вже облаштували, зокрема, в Апостоловому, Карпівці, Покровському, Перещепиному. Нині триває реконструкція у Томаківці, – заявив голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Раніше навчальний заклад фактично не мав власного стадіону. Його створення передбачалося проектом оновлення опорного ліцею на 525 учнів.

Після завершення робіт на шкільному подвір’ї з’являться ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучним газоном, зона з вуличними тренажерами, а також бігова доріжка та яма для стрибків у довжину. Буде облаштовано й озеленено і територію навколо стадіону.

Велике будівництво: селище на Дніпропетровщині отримало модернізовану школу і чекає на сучасний стадіон / 2 фотографии

На об’єкті підрядник вже зробив дренажну систему, встановив освітлення – 10 опор з LED-лампами. Триває монтаж огородження міні-футбольного поля та укладання тротуарної плитки. Паралельно створюється основа під спортивні майданчики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми Велике будівництво у країні вже було оновлено та зведено 200 шкіл та 150 дитячих садків.