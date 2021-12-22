У Києві наземний пасажирський транспорт та метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня може працювати довше на дві години.
Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17 грудня, у новорічну ніч Київський фунікулер працюватиме цілодобово.
У разі необхідності можуть продовжити роботу Київського метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування у святкову ніч на дві години.
Наразі на офіційних сайтах комунальних підприємств Київський метрополітен та Київпастранс немає жодних повідомлень про роботу транспорту протягом ночі з 31 грудня на 1 січня.
Новий рік 2022
Згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні на Новий рік 2022 буде холодною, однак не варто очікувати снігу. У грудні температура повітря триматиметься переважно у межах норми або навіть вище.
У Києві працюватиме декілька святкових локацій. Зокрема, на Софійській площі встановили головну новорічну ялинку України.
Українці зможуть поринути у зимову казку на Контрактовій площі, у парку імені Тараса Шевченка, біля Арки дружби народів на Хрещатику, у Маріїнському парку та інших місцях.