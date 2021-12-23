Максим Шкиль — украинский предприниматель, основатель холдинга MS Capital

Максим Шкиль родился 19 августа 1983 года во Львове. Имеет три высших образования и степень кандидата юридических наук.

MS Capital Максим Шкиль основал в 2019 году, в его состав входят:

Все компании созданы предпринимателем с нуля. Сегодня они занимают лидирующие позиции в своих отраслях, обеспечивая более 6 тыс. рабочих мест по всей стране.

Компании ежегодно платят более 1 млрд грн налогов и проходят финансовый аудит по международным стандартам в ведущих аудиторских компаниях.

В MS Capital реализуют программы корпоративной социальной ответственности, компании поддерживают профильные учебные заведения, предоставляют помощь медицинским учреждениям, проводят благотворительные акции.

Бизнес

Свой бизнес Максим Шкиль начал в 2006 году. Совместно с иностранными партнерами он создал и запустил работу Беховского гранитного карьера.

В последующие годы в развитие БГК инвесторами было вложено более €20 млн, что усилило его позиции на рынке. В мае 2021 года холдинг MS Capital приобрел 100% корпоративных прав карьера.

Реализована инвестиционная программа, в результате которой обновлен парк специализированной карьерной техники и материально-техническая база.

Сегодня предприятие – один из лидеров по производству щебеночной продукции. Карьер производит более 2 млн тонн готового продукта в год и отгружает более 100 вагонов в сутки.

В 2011 году Максим Шкиль создал Первую логистическую компанию, которая специализируется на перевозках зерновых железнодорожным транспортом.

Компания имеет собственные инновационные вагоны-хопперы и полувагоны, общий парк состоит из более чем 1 тыс. вагонов.

Сегодня ПЛК занимает лидирующие позиции на рынке перевозок зерновых культур в Украине и представлена во всех регионах страны. Среди партнеров Первой логистической – крупнейшие трейдеры.

В 2015 году бизнесмен приобрел корпоративные права компании Audi Центр Одесса Юг. Спустя год построен и введен в эксплуатацию самый большой в Украине дилерский центр, который также стал первым центром в концепции Audi Sport.

Audi Центр Одесса Юг сейчас занимает 20% рынка среди дилеров Audi в Украине.

В 2016 году Максим Шкиль основал Группу компаний Автострада, которая является одним из лидеров дорожно-мостового строительства, реализуя проекты любого уровня сложности.

Компания имеет собственные производственные цепочки и замкнутый цикл производства, владеет уникальным современным парком техники в 2500 единиц. Команда Автострады насчитывает более 5 тыс. сотрудников. С первого дня в компании внедрены европейские стандарты качества.

В 2020 году холдинг основывает Прилукскую аграрную компанию. Бизнесмен инвестирует средства в покупку элеватора и корпоративных прав компании Курс-Агро, которые становятся частью ПАК.

Компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Полтавской и Черниговской областях.

Благодаря высокопроизводительной организации процессов и современной технике предприятия имеют одни из самых высоких показателей урожайности в Украине.

Общественная деятельность

Максим Шкиль возглавляет Комитет по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины и принимает активное участие в работе различных бизнес-ассоциаций.

Благотворительность

Максим Шкиль уже более 10 лет занимается благотворительностью, помогает детям, которые лишены родительской опеки и оказались в сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, бизнесмен поддерживает спортивные инициативы в таких видах спорта, как стронгмен и вольная борьба.

Среди спортивных увлечений бизнесмена — тренировки по боксу и кроссфиту, а также бильярд.

Семья

Максим Шкиль женат, воспитывает двух дочерей.