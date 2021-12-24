На Луганщині військовий контрактник застрелив себе зі штатної зброї. Луганська спеціалізована прокуратура розпочала розслідування причин смерті.

Трагедія трапилася 22 грудня. За місцем проходження служби без ознак життя виявили військовослужбовця 1999 року народження, уродженця смт Білозерка Херсонської області.

За даними прокуратури, солдат, перебував на нічному чергування на території взводного опорного пункту однієї з військових частин.

– Він покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розглядаються версії: умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі слідчі Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області займаються розслідуванням справи.

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Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил