Дело Шеремета: с Антоненко сняли электронный браслет

С Андрея Антоненко, который является одним из трех обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, был снят электронный браслет. В то же время Шевченковский райсуд Киева 24 декабря на два месяца продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Согласно решению суда, срок действия меры пресечения продлен до 24 февраля 2022 года включительно.

Адвокат Дмитрий Круговой уточнил, что с Антоненко сняли электронное средство контроля, а также разрешили сменить место отбывания домашнего ареста, поскольку он сменил место жительства.

Суд также продлил ночной домашний арест для Юлии Кузьменко – до 24 февраля, и срок действия обязательств для Яны Дугарь.

Следующее заседание по делу об убийстве Шеремета состоится 21 января 2022 года.

Убийство Павла Шеремета произошло 16 июля 2016 года. Журналист погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года подозрение объявили трем задержанным — волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие завершили 22 мая 2020 года, а 25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение о рассмотрении дела по сути судом присяжных.

В апреле 2020-го Антоненко отпустили под круглосуточный домашний арест, а в сентябре 2021-го смягчили до ночного.