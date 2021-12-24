Справа Шеремета: з Антоненка зняли електронний браслет

З Андрія Антоненка, який є одним із трьох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, зняли електронний браслет. Водночас Шевченківський райсуд Києва 24 грудня на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Згідно з рішення суду, строк дії запобіжного заходу продовжено до 24 лютого 2022 року включно.

Адвокат Дмитро Круговий уточнив, що з Антоненка зняли електронний засіб контролю, а також дозволили змінили місце відбування домашнього арешту, оскільки він змінив місце проживання.

Суд також продовжив нічний домашній арешт для Юлії Кузьменко – до 24 лютого, та строк дії обов’язків для Яни Дугарь.

Наступне засідання у справі про вбивство Шеремета відбудеться 21 січня 2022 року.

Вбивство Павла Шеремета сталося 16 липня 2016 року. Журналіст загитнув внаслідок підриву автомобіля у Києві.

12 грудня 2019 року підозру оголосили трьом затриманим – волонтерці Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь, музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство завершили 22 травня 2020 року, а 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

У квітні 2020-го Антоненка відпустили під цілодобовий домашній арешт, а у вересні 2021-го пом’якшили до нічного.