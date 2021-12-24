Физические лица-предприниматели (ФЛП) воинского учета не ведут, поэтому и ответственность за учет военнообязанных не несут.

Об этом заявил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко, объясняя алгоритм постановки женщин на воинский учет.

– Это возлагается на лиц, которые зарегистрированы на него по договорам, которые работают с ним, если он не является руководителем учреждения, организации, предприятия, – уточнил полковник.

По его словам, в целом постановка женщин на воинский учет ничем не отличается от постановки военнообязанных мужчин.

Согласно приказу Минобороны, с 17 декабря 2021 года существенно расширяется список специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на воинский учет. Украинки, подходящие под эти требования, должны стать на учет до начала 2023 года.

За уклонение предусмотрен штраф. Для женщин — от 850 грн, а для предприятия – от 5,5 тыс. грн.