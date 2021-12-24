Фізичні особи-підприємці (ФОП) військового обліку не ведуть, тому й відповідальність за облік військовозобов’язаних не несуть.

Про це заявив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко, пояснюючи алгоритм постановки жінок на військовий облік.

– Це покладається на осіб, які зареєстровані на нього за договорами, які працюють із ним, якщо він не є керівником установи, організації, підприємства, – уточнив полковник.

За його словами, загалом постановка жінок на військовий облік нічим не відрізняється від постановки військовозобов’язаних чоловіків.

Згідно з наказом Міноборони, з 17 грудня 2021 року суттєво розширюється список спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік. Українки, які відповідають цим вимогам, мають стати на облік до початку 2023 року.

За ухилення передбачений штраф. Для жінок – від 850 грн, а для підприємства – від 5,5 тис. грн.