Шаг 1. Находим свою специальность (профессию) в перечне
В приказе Минобороны о расширении списка профессий женщин, которые обязаны встать на воинский учет от 11 октября 2021 года №313, находим свою.
Шаг 2. Сообщаем работодателю об обязанности встать на воинский учет
После того, как в предлагаемом списке профессий нашли свою, обращаемся к работодателю, чтобы сообщить ему об обязанности встать на воинский учет и необходимости взять справку.
Шаг 3. Собираем необходимые документы
Для того, чтобы встать на воинский учет, необходимы:
- заявление о постановке на воинский учет (предоставляет Территориальный центр комплектования и социальной поддержки),
- паспорт (или ID-карта),
- идентификационный код,
- фотография 3х4,
- свидетельство о браке (если есть),
- свидетельство о рождении детей, документы об опеке (если есть),
- документ о получении специальности и/или профессии,
- Covid-сертификат,
- решение военно-врачебной комиссии о годности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки).
Шаг 4. Проходим медосмотр
Для того, чтобы приобщить к пакету документов заключение военно-врачебной комиссии, проходим медицинский осмотр.
Шаг 5. Предоставляем необходимые документы для постановки на воинский учет
После того, как выполнены предыдущие четыре шага (собраны необходимые документы и пройден медосмотр), обращаемся в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации места жительства.