До конца 2022 года украинки в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых относятся к расширенному перечню Минобороны, обязаны встать на воинский учет.

Это предусмотрено приказом Минобороны от 11 октября 2021 года №313, который вступил в силу 17 декабря.

Коснется это нововведение и беременных, и женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Для женщин так же, как и для мужчин, согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, предусмотрены категории для отсрочки от призыва на сборы и на военную службу, обусловленные семейными обстоятельствами, учебой, состоянием здоровья и тому подобное.

Уже начиная с 2023 года, если женщина откажется становиться на воинский учет, ей будет грозить штраф от 850 до 1 500 грн. Руководителя предприятия или организации, где она работает, оштрафуют на сумму от 5,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подготовило краткую пошаговую инструкцию, как женщинам встать на воинский учет.