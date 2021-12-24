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Факты / Украина / Общество
Татьяна Забожко |
Как украинкам встать на воинский учет – пошаговая инструкция

Как украинкам встать на воинский учет – пошаговая инструкция

До конца 2022 года украинки в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых относятся к расширенному перечню Минобороны, обязаны встать на воинский учет.

Это предусмотрено приказом Минобороны от 11 октября 2021 года №313, который вступил в силу 17 декабря.

Коснется это нововведение и беременных, и женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Для женщин так же, как и для мужчин, согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, предусмотрены категории для отсрочки от призыва на сборы и на военную службу, обусловленные семейными обстоятельствами, учебой, состоянием здоровья и тому подобное.

Уже начиная с 2023 года, если женщина откажется становиться на воинский учет, ей будет грозить штраф от 850 до 1 500 грн. Руководителя предприятия или организации, где она работает, оштрафуют на сумму от 5,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подготовило краткую пошаговую инструкцию, как женщинам встать на воинский учет.

Шаг 1. Находим свою специальность (профессию) в перечне

В приказе Минобороны о расширении списка профессий женщин, которые обязаны встать на воинский учет от 11 октября 2021 года №313, находим свою.

Шаг 2. Сообщаем работодателю об обязанности встать на воинский учет

После того, как в предлагаемом списке профессий нашли свою, обращаемся к работодателю, чтобы сообщить ему об обязанности встать на воинский учет и необходимости взять справку.

Шаг 3. Собираем необходимые документы

Для того, чтобы встать на воинский учет, необходимы:

  • заявление о постановке на воинский учет (предоставляет Территориальный центр комплектования и социальной поддержки),
  • паспорт (или ID-карта),
  • идентификационный код,
  • фотография 3х4,
  • свидетельство о браке (если есть),
  • свидетельство о рождении детей, документы об опеке (если есть),
  • документ о получении специальности и/или профессии,
  • Covid-сертификат,
  • решение военно-врачебной комиссии о годности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (оформляется в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки).

Шаг 4. Проходим медосмотр

Для того, чтобы приобщить к пакету документов заключение военно-врачебной комиссии, проходим медицинский осмотр.

Шаг 5. Предоставляем необходимые документы для постановки на воинский учет

После того, как выполнены предыдущие четыре шага (собраны необходимые документы и пройден медосмотр), обращаемся в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации места жительства.

Фото: Depositphotos

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