Крок 1. Знаходимо свою спеціальність (професію) у переліку
У наказі Міноборони щодо розширення списку професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік від 11 жовтня 2021 року №313, знаходимо свою.
Крок 2. Повідомляємо роботодавцеві про обов’язок стати на військовий облік
Після того, як в пропонованому списку професій знайшли свою, звертаємось до роботодавця, щоб повідомити йому про обов’язок стати на військовий облік та необхідність взяти довідку.
Крок 3. Збираємо необхідні документи
Для того, щоб стати на військовий облік, необхідні:
- заява про взяття на військовий облік (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки),
- паспорт (або ID-картка),
- ідентифікаційний код,
- фотокартка 3х4,
- свідоцтво про шлюб (якщо є),
- свідоцтво про народження дітей, документи про опіку (якщо є),
- документ про здобуття спеціальності та/або професії,
- Covid-сертифікат,
- рішення військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або воєнний час (оформлюється в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки).
Крок 4. Проходимо медогляд
Для того, щоб долучити до пакету документів висновок військово-лікарської комісії, проходимо медичний огляд.
Крок 5. Надаємо необхідні документи для взяття на військовий облік
Після того, як виконані попередні чотири кроки (зібрані необхідні документи та пройдено медогляд), звертаємось до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації місця проживання.