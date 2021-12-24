До кінця 2022 року українки віком від 18 до 60 років, професії яких належать до розширеного переліку Міноборони, зобов’язані стати на військовий облік.

Це передбачено наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року №313, який набув чинності 17 грудня.

Стосуватиметься це нововведення і вагітних, і жінок, які мають неповнолітніх дітей.

Для жінок так само, як і на чоловіків, згідно із законом України про військовий обов’язок та військову службу, передбачені категорії для відстрочки від призову на збори та на військову службу, що зумовлені сімейними обставинами, навчанням, станом здоров’я тощо.

Уже починаючи з 2023 року, якщо жінка відмовиться ставати на військовий облік, їй загрожуватиме штраф від 850 до 1 500 грн. Керівника підприємства чи організації, де вона працює, оштрафують на суму від 5,5 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підготувало коротку покрокову інструкцію, як жінкам стати на військовий облік.