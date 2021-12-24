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Тетяна Забожко |
Як українкам стати на військовий облік – покрокова інструкція

Як українкам стати на військовий облік – покрокова інструкція

До кінця 2022 року українки віком від 18 до 60 років, професії яких належать до розширеного переліку Міноборони, зобов’язані стати на військовий облік.

Це передбачено наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року №313, який набув чинності 17 грудня.

Стосуватиметься це нововведення і вагітних, і жінок, які мають неповнолітніх дітей.

Для жінок так само, як і на чоловіків, згідно із законом України про військовий обов’язок та військову службу, передбачені категорії для відстрочки від призову на збори та на військову службу, що зумовлені сімейними обставинами, навчанням, станом здоров’я тощо.

Уже починаючи з 2023 року, якщо жінка відмовиться ставати на військовий облік, їй загрожуватиме штраф від 850 до 1 500 грн. Керівника підприємства чи організації, де вона працює, оштрафують на суму від 5,5 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підготувало коротку покрокову інструкцію, як жінкам стати на військовий облік.

Крок 1. Знаходимо свою спеціальність (професію) у переліку

У наказі Міноборони щодо розширення списку професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік від 11 жовтня 2021 року №313, знаходимо свою.

Крок 2. Повідомляємо роботодавцеві про обов’язок стати на військовий облік

Після того, як в пропонованому списку професій знайшли свою, звертаємось до роботодавця, щоб повідомити йому про обов’язок стати на військовий облік та необхідність взяти довідку.

Крок 3. Збираємо необхідні документи

Для того, щоб стати на військовий облік, необхідні:

  • заява про взяття на військовий облік (надає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки),
  • паспорт (або ID-картка),
  • ідентифікаційний код,
  • фотокартка 3х4,
  • свідоцтво про шлюб (якщо є),
  • свідоцтво про народження дітей, документи про опіку (якщо є),
  • документ про здобуття спеціальності та/або професії,
  • Covid-сертифікат,
  • рішення військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або воєнний час (оформлюється в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки).

Крок 4. Проходимо медогляд

Для того, щоб долучити до пакету документів висновок військово-лікарської комісії, проходимо медичний огляд.

Крок 5. Надаємо необхідні документи для взяття на військовий облік

Після того, як виконані попередні чотири кроки (зібрані необхідні документи та пройдено медогляд), звертаємось до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації місця проживання.

Фото: Depositphotos

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