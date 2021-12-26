Из-за непогоды в Ивано-Франковской области образовались значительные пробки, автомобили не могли отбуксировать на некоторых участках дороги, еще несколько человек попали в ДТП.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, машины застряли в снежных заносах, аварии спровоцированы гололедом на трассах.

Одна из автокатастроф произошла в селе Старый Косов под Ивано-Франковском, где легковушка Toyota съехала в кювет. Спасателям пришлось отсоединить клемм аккумуляторной батареи, чтобы не вспыхнул огонь.

Еще одна авария произошла в селе Яблуница, где не смогли разминуться два легковых автомобиля Audi и Volkswagen. В результате ДТП травмировались три человека. Спасатели отсоединили АКБ на транспортных средствах, чтобы не начался пожар.

Вечером 25 декабря помощь понадобилась водителю, у которого легковушка застряла в снежном заносе в Солотвине. Спасатели отбуксировали машину на проезжую часть дороги. В салоне транспортного средства находились два человека, среди которых один ребенок.

Впоследствии карета скорой помощи застряла в снегу, поэтому спасателям пришлось отбуксировать транспорт на трассу.

Бойцы спасательной службы призывают граждан по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок во время усложнения погодных условий.