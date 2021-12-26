Через негоду в Івано-Франківській області утворилися значні затори, автомобілі не могли відбуксувати на деяких ділянках дороги, ще декілька людей потрапили у ДТП.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, машини застрягали у снігових заметах, аварії спровоковані ожеледицею на трасах.

Одна з автокатастроф сталася у селі Старий Косів під Івано-Франківськом, де легковик Toyota з’їхав у кювет. Рятувальникам довелося від’єднати клем акумуляторної батареї, щоб не спалахнув вогонь.

Ще одна аварія сталася у селі Яблуниця, де не змогли розминутися два легкові автомобілі Audi та Volkswagen. Унаслідок ДТП травмувалися три людини. Рятувальники від’єднали АКБ на транспортних засобах, щоб не розпочалася пожежа.

Ввечері 25 грудня допомога знадобилася водію, в якого легковик застряг у сніговому заметі у Солотвині. Рятувальники відбуксували машину на проїжджу частину дороги. У салоні транспортного засобу перебували дві людини, серед яких є одна дитина.

Згодом карета швидкої медичної допомоги застрягла у снігу, тож рятувальникам довелося відбуксувати транспорт на трасу.

Бійці рятувальної служби закликають громадян за можливості залишатися вдома та утриматися від поїздок під час ускладнення погодних умов.