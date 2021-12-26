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Гололедица и мороз: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Гололедица и мороз: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Синоптик предупредила украинцев о похолодании на территории страны. Ожидается мокрый снег, гололед и мороз до -10 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 декабря граждане снова будут мерзнуть после незначительного потепления накануне.

– И еще делать всевозможные пируэты на льду, потому что температура воздуха уже уползла вниз – до минусов. Поэтому будет очень скользко, – предупредила она.

Диденко призвала жителей Киева одевать на воскресную прогулку самую стойкую обувь, поскольку ожидается гололед.

По ее словам, состоится реванш мороза. Днем столбики термометра будут держаться преимущественно на уровне около -5 градусов, а ночью температура воздуха упадет до -10 мороза.

Несмотря на мороз и гололедицу, осадков в виде снега не будет. Однако синоптик призвала водителей и пешеходов, чтобы они были осторожными на дорогах.

Погода в Украине

Из-за непогоды в Украине движение автомобилей на дорогах затруднено. В Ивано-Франковской области гололед спровоцировал ряд ДТП, в которых травмировались люди.

Еще несколько машин застряли в снежных заносах, поэтому спасателям пришлось отбуксировать транспортные средства на трассы.

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Фото: Pexels, Depositphotos

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