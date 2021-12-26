Синоптик попередила українців про похолодання на території країни. Очікується мокрий сніг, ожеледиця та мороз до -10 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 грудня громадяни знову мерзнутимуть після незначного потепління напередодні.

– І ще виробляти всілякі піруети на льоду, бо температура повітря вже поповзла вниз – до мінусів. Тому буде дуже слизько, – попередила вона.

Діденко закликала жителів Києва одягати на недільну прогулянку найстійкіше взуття, оскільки очікується ожеледиця.

За її словами, відбудеться реванш морозу. Вдень стовпчики термометра триматимуться переважно на рівні близько -5 градусів, а вночі температура повітря впаде до -10 морозу.

Попри мороз та ожеледицю, опадів у вигляді снігу не буде. Проте синоптик закликала водіїв та пішоходів, щоб вони були обережними на дорогах.

Погода в Україні

Через негоду в Україні рух автомобілей на дорогах ускладнений. В Івано-Франківській області ожеледиця спровокували низку ДТП, в яких травмувалися люди.

Ще декілька машин застрягли у снігових заметах, тож рятувальникам довелося відбуксувати транспортні засоби на траси.