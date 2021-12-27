В последний день 2021 года по всей стране значительно потеплеет.

На Западе страны 31 декабря дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +4°C, а в Закарпатской области — до +5°C. И днем и ночью прогнозируются дожди.

В северных регионах днем температура составит от -1 до +1°C, в течение дня ожидается мокрый снег.

Такой же температура будет и на Востоке страны, и в центральных областях – от -1°C до +1°C. Ночью местами прогнозируется снег, а днем — мокрый снег.

Теплее всего 31 декабря будет на Юге — до +4°C, а в Крыму до +7°C.

Напомним, что 28 декабря в центральных областях Украины ожидаются сверхсложные погодные условия — сильный снег, метели и снежные заносы.