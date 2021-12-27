В останній день 2021 року по всій країні значно потеплішає.

На Заході країни 31 грудня денна температура повітря коливатиметься від +1°C до +4°C, а в Закарпатській області – до +5°C. І вдень, і вночі прогнозуються дощі.

У північних регіонах вдень температура становитиме від -1°C до +1°C, впродовж дня йтиме мокрий сніг.

Такою ж температура буде і на Сході країни, і в центральних областях – від -1°C до +1°C. Вночі місцями прогнозують сніг, а вдень – мокрий сніг.

Найтепліше 31 грудня буде на Півдні – до +4°C, а в Криму до +7°C.

Нагадаємо, що 28 грудня у центральних областях України очікуються надскладні погодні умови – сильний сніг, хуртовини та снігові замети.