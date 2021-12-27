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Факты / Украина / Общество

В Карпатах из-за сильных снегопадов и метелей возможно схождение лавин

Марта Бондаренко редактор ленты
В Карпатах из-за сильных снегопадов и метелей возможно схождение лавин

Сегодня, 27 декабря, в Карпатах прогнозируют сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах существует высокий риск схождения лавин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

— В связи со снегопадами и метелью в Карпатах, в частности в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей, ожидается высокая снеговинная опасность — чертвертого уровня, — отметили в ГСЧС.

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На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области прогнозируется значительная снеголавинная опасность — третьего уровня.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщают, что на утро на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4-5 м/с. Температура воздуха -8°C.

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Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: ГСЧС

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