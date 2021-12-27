Сьогодні, 27 грудня, у Карпатах прогнозують сильні снігопади та заметілі. Через негоду в горах існує високий ризик сходження лавин.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

– У зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами в Карпатах, зокрема у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей, очікується висока снiголавинна небезпека – чертвертого рівня, – зазначили у ДСНС.

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На високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області також прогнозується значна сніголавинна небезпека – третього рівня.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомляють, що станом на ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західній 4-5 м/с. Температура повітря -8°C.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост