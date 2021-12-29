В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №6482 о внесении изменений в статью 1 закона О военном долге и военной службе.

Текста инициативы и сопроводительных документов к ней пока не обнародовали. Законопроект передали на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Одним из его соавторов является народный депутат от фракции Слуга народа Максим Бужанский. По его словам, законопроект №6482 предусматривает, что на воинский учет женщины в Украине должны становиться только добровольно (исключением являются медики).

В декабре в Украине вступил в силу указ Минобороны о расширении списка профессий женщин, который обязывает их стать на воинский учет.

В список попали музыканты, журналисты, программисты, пиарщики, юристы, соцработники, работники ресторанов и гостиниц и многие другие. Они должны стать на учет в военкомате до конца 2022 года.

Позже на сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию об отмене приказа Министерства обороны по воинскому учету для женщин.

Всего за несколько дней она набрала необходимые 25 тыс. голосов, и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.