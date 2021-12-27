На сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию об отмене приказа Министерства обороны по воинскому учету для женщин. Всего за несколько дней она набрала необходимые 25 тыс. голосов, и теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петиция была опубликована на сайте 23 декабря. Ее автором указана Яна Рашевченко.

Ключевое требование петиции – отменить приказ Минобороны Украины № 313. Этим документом был существенно расширен перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно обязательно стать на воинский учет.

– Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений о механизме реализации, — говорится в тексте петиции.

По состоянию на вечер понедельника, 27 декабря, петиция собрала более 28 000 подписей.

Ответа президента Владимира Зеленского на петицию пока нет.

Как уверял главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, процесс воинского учета женщин будет происходить постепенно, и уже завтра бежать в военкомат не нужно.

Согласно приказу Минобороны, украинские женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. При этом новые нормы относятся также к беременным и женщинам, у которых есть маленькие дети.

А с 2023 года женщин, которые не станут на учет, будут штрафовать (на сумму от 850 до 1 700 грн). Штрафы будут грозить и работодателям, которые принимают таких женщин на работу (5 100 – 8 500 грн).