У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №6482 про внесення змін до статті 1 закону Про військовий обов’язок і військову службу.

Тексту ініціативи та супровідних документів до неї поки що не оприлюднено. Наразі законопроект передали на розгляд керівництву Верховної Ради.

Одним із його співавторів є народний депутат від фракції Слуга народу Максим Бужанський. За його словами, законопроект №6482 передбачає, що на військовий облік жінки в Україні повинні ставати лише добровільно (винятком є медики).

У грудні в Україні набув чинності указ Міноборони про розширення списку професій жінок, який зобов’язує їх стати на військовий облік.

До списку потрапили музиканти, журналісти, програмісти, піарники, юристи, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів та багато інших. Вони повинні стати на облік у військкоматі до кінця 2022 року.

Пізніше на сайті Офісу президента зареєстрували електронну петицію про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок.

Всього за кілька днів вона набрала необхідні 25 тис. голосів, і тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.