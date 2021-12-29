Те, кто сегодня, 29 декабря, успеют подать заявку через приложение Дія, смогут получить 1 тыс. грн от государства еще до Нового года. Однако выплаты по программе єПідтримка продолжатся в 2022 году.

Поэтому подавать заявки можно и после этой даты, просто деньги будут начислены уже в 2022 году.

На сегодняшний день уже 5,7 млн украинцев подали заявки, чтобы получить 1 000 грн в рамках єПідтримка.

Программа єПідтримка, благодаря которой иммунизированные украинцы могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию, стартовала 19 декабря.

Эти деньги можно потратить в течение четырех месяцев только на определенные товары и услуги.

В частности, на книги, походы в театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, на внутренние авиаперелеты или путешествия.

Кроме того, украинцы в возрасте 60+ с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн, которую получат за вакцинацию, на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.