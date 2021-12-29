1 января 2022 года в украинских школах завершится переходный период по внедрению новых стандартов питания.

– Обратный отсчет до полного перехода на новое меню в рамках реформы школьного питания начат. До него остается всего три дня, – подчеркнула супруга президента Украины Елена Зеленская.

По словам первой леди, подготовительный период длился более года.

За это время все причастны к реформе:

разработали новое меню с овощами и фруктами, вкусными и полезными блюдами (чтобы решить проблему чрезмерного потребления субпродуктов, газированных напитков, сахара, соли и жиров),

на законодательном уровне закрепили интересы детей с диетическими потребностями;

начали модернизацию устаревших пищеблоков (изменения коснулись не только ремонта и оборудования, но и технологических процессов).

Осенью региональные форумы Реформа системы школьного питания, прошедших в Буче, Одессе, Днепре и Львове, посетили три тысячи участников из 24 областей Украины.

– Мы отвечали на вопросы педагогов и управленцев, выслушивали проблемы, советовали, помогали, решали, – перечисляет Елена Зеленская.

С новыми стандартами, а также самой концепцией здорового питания педагоги, родители и ученики могут ознакомиться на специально созданном информационном портале Знаїмо (Знаем, что едим – о сознательном питании в школе и дома). Ресурс станет полезным и для украинского бизнеса, который имеет желание присоединиться к реформе.

– Рада также сообщить о старте коммуникационной кампании по здоровому питанию совместно с UNICEF. Ее лозунг – Главное – что внутри (нашей корзины в супермаркете, холодильника, тарелки). Задача – повысить осведомленность среди школьников и родителей о здоровом питании, донести сообщения о правильных пищевых привычках, повлиять на пищевое поведение всех поколений, – объясняет супруга президента.

Таким образом, говорит Елена Зеленская, 1 января стартует не просто реформа питания, а реформа мышления: от мгновенного удовольствия – до осознанного и внимательного подхода к потребностям организма, души и ума.

Напомним, что обновленное меню для школьных столовых представили в мае 2021 года.

Оно рассчитано на четыре недели и насчитывает 160 блюд. В рационе увеличено количество фруктов и мяса.

Источник: Елена Зеленская