1 січня 2022 року в українських школах завершиться перехідний період із впровадження нових стандартів харчування.

– Зворотний відлік до повного переходу на нове меню в межах реформи шкільного харчування розпочато. До нього залишається всього три дні, – наголосила дружина президента України Олена Зеленська.

За словами першої леді, підготовчий період тривав понад рік.

За цей час усі причетні до реформи:

розробили нове меню з овочами та фруктами, смачними та корисними стравами (щоб вирішити проблему надмірного споживання субпродуктів, газованих напоїв, цукру, солі та жирів),

на законодавчому рівні закріпили інтереси дітей із дієтичними потребами;

розпочали модернізацію застарілих харчоблоків (зміни торкнулися не лише ремонту й обладнання, а й технологічних процесів).

Восени регіональні форуми Реформа системи шкільного харчування, що відбулися в Бучі, Одесі, Дніпрі та Львові, відвідали три тисячі учасників із 24 областей України.

– Ми відповідали на запитання освітян та управлінців, вислуховували проблеми, радили, допомагали, вирішували, – перераховує Олена Зеленська.

Із новими стандартами, а також самою концепцією здорового харчування освітяни, батьки та учні можуть ознайомитись на спеціально створеному інформаційному порталі Знаїмо (Знаємо, що їмо – про свідоме харчування у школі та вдома). Ресурс стане корисним і для українського бізнесу, який має бажання долучитися до реформи.

– Рада також повідомити про старт комунікаційної кампанії зі здорового харчування спільно з UNICEF. Її гасло – Головне – що всередині (нашого кошика в супермаркеті, холодильника, тарілки). Завдання – підвищити обізнаність серед школярів та батьків про здорове харчування, донести повідомлення про правильні харчові звички, вплинути на харчову поведінку всіх поколінь, – пояснює дружина президента.

Таким чином, каже Олена Зеленська, 1 січня стартує не просто реформа харчування, а реформа мислення: від миттєвого задоволення – до усвідомленого та уважного підходу до потреб організму, душі та розуму.

Нагадаємо, що оновлене меню для шкільних їдалень представили в травні 2021 року.

Воно розраховане на чотири тижні та налічує 160 страв. У раціоні збільшено кількість фруктів та м’яса.

Джерело: Олена Зеленська