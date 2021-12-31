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У Новий рік українців охоронятимуть понад тисячу бійців ВПС

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
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У новорічну ніч український кордон охоронятимуть бійці ВПС України.

Повітряний простір країни буде закрито десятками станцій радіолокацій, зенітно-ракетними комплексами С-300, Бук-М-1, Су-27 і МіГ-29.

Військові, які охоронятимуть українців від зовнішніх загроз, привітали громадян напередодні Нового року зі святом.

Нагадаємо, кілька країн вважають, що Російська Федерація планує наступ на Україну.

У РФ заперечують такі наміри. Зі свого боку американська розвідка зазначає, що біля українського кордону розташовано близько 100 тис. російських військових.

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За повідомленнями Пентагону, Сполучені Штати можуть надати Україні дані розвідки, які допоможуть швидше дізнатися про можливий наступ Російської Федерації.

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У Новий рік українців охоронятимуть понад тисячу бійців ВПС / 4 фотографии

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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