У Новий рік українців охоронятимуть понад тисячу бійців ВПС

У новорічну ніч український кордон охоронятимуть бійці ВПС України.

Повітряний простір країни буде закрито десятками станцій радіолокацій, зенітно-ракетними комплексами С-300, Бук-М-1, Су-27 і МіГ-29.

Військові, які охоронятимуть українців від зовнішніх загроз, привітали громадян напередодні Нового року зі святом.

Нагадаємо, кілька країн вважають, що Російська Федерація планує наступ на Україну.

У РФ заперечують такі наміри. Зі свого боку американська розвідка зазначає, що біля українського кордону розташовано близько 100 тис. російських військових.

За повідомленнями Пентагону, Сполучені Штати можуть надати Україні дані розвідки, які допоможуть швидше дізнатися про можливий наступ Російської Федерації.